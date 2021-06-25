В Ленобласти к 2025 году собираются решить проблему обманутых дольщиков

Правительство Ленобласти обсудило вопрос привлечения инвесторов к достройке проблемных многоэтажных домов в регионе.

Заседание руководства 47-го региона во главе Александра Дрозденко состоялось в пятницу, 25 июня. Так, будущим инвесторам пообещали финансовую поддержку от регионального правительства.

По итогам совещания инвесторы согласились достроить 31 проблемный объект на условиях, предложенных руководством региона.

«С учетом средств, которые передаем в Фонд защиты прав граждан, (4,5 миллиарда до 2023 года и 6,9 миллиарда кредитных средств) в 2025-м в области не останется обманутых дольщиков», — отметил в своем Instagram Александр Дрозденко.