В Ленобласти к 2025 году собираются решить проблему обманутых дольщиков

Правительство Ленобласти обсудило вопрос привлечения инвесторов к достройке проблемных многоэтажных домов в регионе.
Заседание руководства 47-го региона во главе Александра Дрозденко состоялось в пятницу, 25 июня. Так, будущим инвесторам пообещали финансовую поддержку от регионального правительства.
По итогам совещания инвесторы согласились достроить 31 проблемный объект на условиях, предложенных руководством региона.
«С учетом средств, которые передаем в Фонд защиты прав граждан, (4,5 миллиарда до 2023 года и 6,9 миллиарда кредитных средств) в 2025-м в области не останется обманутых дольщиков», — отметил в своем Instagram Александр Дрозденко.
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18.06.2021 342