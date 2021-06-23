Умерла главный федеральный инспектор по Ленобласти Татьяна Лукаушкина

Татьяна Лукаушкина умерла от осложнений коронавируса.

О смерти главного федерального инспектора полпредства в СЗФО по Ленобласти Татьяны Лукаушкиной стало известно сегодня, 23 июня. Ей был 61 год.

Свою службу в органах внутренних дел она начала с 1982 года. С ноября 2012 года исполняла обязанности федерального инспектора по Ленобласти аппарата полномочного представителя Президента России в СЗФО.

Ранее от осложнений коронавируса умер глава администрации Выборгского района Ильдар Гилязов. Ему было 56 лет.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти невакцинированных чиновников отправят на удаленку. Дистанционная работа повлияет на премию госслужающих. Тем временем в Ленобласти продолжает расти число заболевших COVID-19 — за последние сутки выявили 131 новый случай.