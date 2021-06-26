Молодые летчики впервые сели за штурвалы военных самолетов в Ленобласти

В Ленинградской области с аэродрома отдельного транспортного смешанного авиационного полка объединения ВВС и ПВО Западного военного округа выполнены учебно-тренировочные полеты экипажей молодых летчиков.

Молодые люди прошли дополнительную подготовку на мультимедийных тренажерах, в рамках которой подготовились к управлению незнакомой авиационной техникой.

Изучались взлет, полет и приземление на транспортных самолетах Ан-26, Ан-12 и Ан-72 в условиях дня и ночи. В дальнейшем экипажи приступят к усложнению полетов.