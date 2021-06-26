Сергей Перминов выразил соболезнования в связи со смертью Павла Воробьева

Сенатор отметил, что Воробьев был профессионалом своего дела.

Сенатор Сергей Перминов выразил соболезнования в связи с кончиной депутата Заксобрания Ленобласти Павла Воробьева.

Пор словам Перминова, Воробьев был не просто коллега по работе, а настоящим товарищем и профессионалом в своем деле.

Павел Воробьев умер на 57-м году жизни.