Сергей Перминов выразил соболезнования в связи со смертью Павла Воробьева

Сенатор отметил, что Воробьев был профессионалом своего дела.
Сенатор Сергей Перминов выразил соболезнования в связи с кончиной депутата Заксобрания Ленобласти Павла Воробьева.
Пор словам Перминова, Воробьев был не просто коллега по работе, а настоящим товарищем и профессионалом в своем деле.
Павел Воробьев умер на 57-м году жизни.
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26.06.2021 150