В Приозерске снова открыт госпиталь для больных COVID-19

Межрайонная больница перепрофилирована под прием зараженных COVID-19. Люди, нуждающиеся в госпитализации, перенаправляются в Выборг.

По словам главного врача медицинского учреждения Сергея Замятнина, большая часть сотрудников снова занята в «красной» зоне.

«Коечный фонд больницы перепрофилирован полностью. Развернуто 200 коек», – сообщил Сергей Замятнин

В развернутый госпиталь за два дня поступили 70 человек в тяжелом и среднем состоянии. Большинство из них – из Всеволожского района.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в Госдуме рассказали о наказаниях за фиктивные сертификаты о вакцинации.