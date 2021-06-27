В Кингисеппе дотла выгорело здание конного клуба — фото

Ночью, 27 июня спасателям поступило сообщение о пожаре по улице Комсомоловка. Горело здание кингисеппского конного клуба «Паж» площадью 260 квадратных метров.

Информацию о крупном пожаре сообщает портал Kingissep.ru. Возгорание началось около 02:00. По данным ГУ МЧС России по Ленобласти, на месте происшествия работало 8 спасателей и 2 единицы техники.

Сообщается, что в 03:25 ночи пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.