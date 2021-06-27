Воры сломали навесные замки, забрали два трансформатора, три масляных выключателя, после чего украли 3 километра силового кабеля.
В Гатчинском районе Ленобласти, в Войсковицах, похитители провернули дерзкое ограбление. Воры сломали навесные замки, забрали два трансформатора, три масляных выключателя, после чего украли 3 километра силового кабеля.
Всего грабителям удалось украсть 15 тонн цветного металла. Обстоятельства преступления выясняются.
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