В Войсковицах воры утащили 15 тонн цветного металла с воинской части

Автор: Анастасия Щербакова
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В Войсковицах воры утащили 15 тонн цветного металла с воинской части Похитители, Гатчинский район, воры, Войсковицы

Воры сломали навесные замки, забрали два трансформатора, три масляных выключателя, после чего украли 3 километра силового кабеля.

В Гатчинском районе Ленобласти, в Войсковицах, похитители провернули дерзкое ограбление. Воры сломали навесные замки, забрали два трансформатора, три масляных выключателя, после чего украли 3 километра силового кабеля.

Всего грабителям удалось украсть 15 тонн цветного металла. Обстоятельства преступления выясняются.

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В Войсковицах воры утащили 15 тонн цветного металла с воинской части Похитители, Гатчинский район, воры, Войсковицы
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