Воры сломали навесные замки, забрали два трансформатора, три масляных выключателя, после чего украли 3 километра силового кабеля.

В Гатчинском районе Ленобласти, в Войсковицах, похитители провернули дерзкое ограбление. Воры сломали навесные замки, забрали два трансформатора, три масляных выключателя, после чего украли 3 километра силового кабеля.

Всего грабителям удалось украсть 15 тонн цветного металла. Обстоятельства преступления выясняются.