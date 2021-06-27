Многие продавцы на дорогах не имеют при себе необходимых бумаг, не говоря о соблюдении санитарных требований. Однако их товары пользуются спросом.
Издание «Невские Новости» выяснило у экспертов, чем могут быть опасны продукты питания с прилавков дорожных торговцев, которых часто можно заметить на обочинах. Многие продавцы на дорогах не имеют при себе необходимых бумаг, не говоря о соблюдении санитарных требований. Однако их товары пользуются спросом.
Специалист по гигиене питания Роспотребнадзора Петербурга Маркович Галина Ивановна отметила, что происхождение продуктов у таких продавцов совершенно неизвестно, поскольку сертификация добровольная на сегодняшний день.
При этом сувениры народного промысла или веники не представляют опасности, в то время как продукты питания без соответствующего надзора могут привести к отравлению, сальмонеллезу и другим болезням.
В случае отравление, покупать не сможет доказать вину продавца, поскольку у него не будет никаких документов, подтверждающих покупку. Об этом рассказал юрист потребительской организации «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий.
Юрист советует приобретать продукцию животного происхождения, которая находится в заводской упаковке и продается в местах стационарной торговли.