Многие продавцы на дорогах не имеют при себе необходимых бумаг, не говоря о соблюдении санитарных требований. Однако их товары пользуются спросом.

Издание «Невские Новости» выяснило у экспертов, чем могут быть опасны продукты питания с прилавков дорожных торговцев, которых часто можно заметить на обочинах. Многие продавцы на дорогах не имеют при себе необходимых бумаг, не говоря о соблюдении санитарных требований. Однако их товары пользуются спросом.

Специалист по гигиене питания Роспотребнадзора Петербурга Маркович Галина Ивановна отметила, что происхождение продуктов у таких продавцов совершенно неизвестно, поскольку сертификация добровольная на сегодняшний день.

«Если человек покупает продукты питания на трассе, то это личные риски. Это могут быть пищевые отравления или обман. Одно дело купить веник в баню на дороге, а другое продукты питания. Часто продают мед на трассе, происхождение, которого тоже неизвестно. Сертификаты могут быть неизвестно какие, в которых, даже мы не всегда можем разобраться сразу. Тем более, что сертификация добровольная на сегодняшний день», — отметила Галина Ивановна.

При этом сувениры народного промысла или веники не представляют опасности, в то время как продукты питания без соответствующего надзора могут привести к отравлению, сальмонеллезу и другим болезням.

В случае отравление, покупать не сможет доказать вину продавца, поскольку у него не будет никаких документов, подтверждающих покупку. Об этом рассказал юрист потребительской организации «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий.

«Покупать такую продукцию — это дополнительный риск для потребителя. Защитить права и сделать претензию продавцу покупатель не сможет. Продукция животного происхождения: молоко, мясо, сметана требуют очень жестких условий хранения +2, +4 градусов. Если продукция стоит на такой жаре, то портится уже в течении часа», — отметил юрист.

Юрист советует приобретать продукцию животного происхождения, которая находится в заводской упаковке и продается в местах стационарной торговли.