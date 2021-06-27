Рябчик это самый маленький представитель тетеревиных — его масса редко превышает 500 граммов.

Крошечный рябчик был замечен фотографом в Киришском районе. Маленькую птичку с головой цыпленка показали в сообществе «Природа и животные | СПб и Ленинградская область», автор — Юлия Мигунова.

Фото: Природа и животные | СПб и Ленинградская область / Юлия Мигунова Фото: Природа и животные | СПб и Ленинградская область / Юлия Мигунова Фото: Природа и животные | СПб и Ленинградская область / Юлия Мигунова

Миленький пернатый был замечен в Киришском районе Ленобласти, во вторник, 22 июня. Отмечается, что рябчик это самый маленький представитель тетеревиных — его масса редко превышает 500 граммов.