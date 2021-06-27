Крошечный рябчик был замечен в Киришском районе — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Природа и животные | СПб и Ленинградская область / Юлия Мигунова
Фото: Природа и животные | СПб и Ленинградская область / Юлия Мигунова

Рябчик это самый маленький представитель тетеревиных — его масса редко превышает 500 граммов.

Крошечный рябчик был замечен фотографом в Киришском районе. Маленькую птичку с головой цыпленка показали в сообществе «Природа и животные | СПб и Ленинградская область», автор — Юлия Мигунова.

Крошечный рябчик был замечен в Киришском районе — фото фотографии, Рябчик, птицы, Ленобласть, Киришский район, животныеФото: Природа и животные | СПб и Ленинградская область / Юлия Мигунова
Крошечный рябчик был замечен в Киришском районе — фото фотографии, Рябчик, птицы, Ленобласть, Киришский район, животныеФото: Природа и животные | СПб и Ленинградская область / Юлия Мигунова
Крошечный рябчик был замечен в Киришском районе — фото фотографии, Рябчик, птицы, Ленобласть, Киришский район, животныеФото: Природа и животные | СПб и Ленинградская область / Юлия Мигунова

Миленький пернатый был замечен в Киришском районе Ленобласти, во вторник, 22 июня. Отмечается, что рябчик это самый маленький представитель тетеревиных — его масса редко превышает 500 граммов.

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