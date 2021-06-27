Спасатели поисково-спасательного отряда города Новая Ладога прибыли на место и эвакуировали пассажира.
Ночью, с 26 по 27 июня спасателям поступил сигнал о пострадавшем, который застрял на лодке в устье реки Волхов. Спасатели поисково-спасательного отряда города Новая Ладога прибыли на место и обнаружили катер в зарослях тростника.
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
Пассажир был эвакуирован и доставлен на ближайшую стоянку.
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