В устье реки Волхов спасатели вытащили катер, застрявший среди зарослей тростника — фото

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Спасатели поисково-спасательного отряда города Новая Ладога прибыли на место и эвакуировали пассажира.

Ночью, с 26 по 27 июня спасателям поступил сигнал о пострадавшем, который застрял на лодке в устье реки Волхов. Спасатели поисково-спасательного отряда города Новая Ладога прибыли на место и обнаружили катер в зарослях тростника.

В устье реки Волхов спасатели вытащили катер, застрявший среди зарослей тростника — фото спасатели, Ленобласть, ВолховФото: Аварийно-спасательная служба ЛО
В устье реки Волхов спасатели вытащили катер, застрявший среди зарослей тростника — фото спасатели, Ленобласть, ВолховФото: Аварийно-спасательная служба ЛО
В устье реки Волхов спасатели вытащили катер, застрявший среди зарослей тростника — фото спасатели, Ленобласть, ВолховФото: Аварийно-спасательная служба ЛО

Пассажир был эвакуирован и доставлен на ближайшую стоянку.

Вам будет интересно
В устье реки Волхов спасатели вытащили катер, застрявший среди зарослей тростника — фото спасатели, Ленобласть, Волхов
В Красном Cеле спасатели вытащили кошку, прожившую 5 дней в вентиляции — видео
Животное стерло коготки, пытаясь выбраться из бетонного плена. В Красном Cеле спасатели-добровольцы из ПСО "Экстремум" спасли кошку, прожившую 5 дней в...
27.06.2021 57
Автор