И хлеб туда же: россиян предупредили о возможном подорожании хлеба

Автор: Александр Селиванов
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К повышению цен может привести разрабатываемый в настоящее время ГОСТ для предприятий в хлебопекарной отрасли.

Новый ГОСТ для хлебопекарных предприятий Евразийского экономического союза может привести к повышению цен на хлебобулочные изделия в России. Производители опасаются, что новый стандарт лишит их налоговых льгот, и угрожают компенсировать это повышением цен.

Соответствующее письмо «Российский союз пекарей» направил куратору разработки нового стандарта — главе технической комиссии №003 при Евразийском совете по стандартизации метрологии и сертификации, директору НИИ хлебопекарной промышленности Марине Костюченко. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В союзе считают, что ГОСТ лишит производителей льготного НДС в 10% (стандартная ставка — 20%). Общий объем возможного роста финансовой нагрузки на предприятия, по оценкам президента «РСП» Алексея Лялина, составляет 22 млрд рублей.

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