В России появляются мошеннические сайты о коронавирусе

В сети появляются сайты-двойники с непроверенной информацией о коронавирусе.

Эти ресурсы полностью используют официальную символику, но называются немного иначе. Напомним, Стопкоронавирус.рф – это официальный портал, где рассказывают о ситуации с распространением COVID-19 в России. Его запустили по поручению правительства.

В комитете по здравоохранению добавили, что лучшая защита от коронавируса – вакцинация. Ранее мы публиковали адреса всех пунктов Ленинградской области, где можно сделать прививку от Covid-19.

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Более подробную и оперативную информацию о коронавирусе жители Ленобласти могут узнать на сайте правительства, Роспотребнадзора и в группе оперштаба во “ВКонтакте”.