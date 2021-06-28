Петербургский суд вынес решение по аварии, произошедшей почти 2 года назад.

Суд Красногвардейского района Петербурга вынес решение по аварии, которая произошла почти 2 года назад на печально известном «Мосту глупости».

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Авария произошла 26 сентября 2019 года в Петербурге — автомобиль Isuzu не учел высоту транспортного средства и столкнулся с мостом.

Хозяин автомобиля передал его своему знакомому, который и попал в аварию. В итоге хозяин обратился в суд с иском о возмещении вреда. Он потребовал взыскать со своего неаккуратного знакомого более 276 тысяч рублей, потраченных на ремонт, 77 тысяч упущенной выгоды, расходы на проведение оценки – 6,5 тысяч рублей, 6805 рублей на оплату госпошлины и 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил требования истца и обязал ответчика к выплате всей суммы, за исключением компенсации морального вреда.