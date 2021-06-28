Использование поддельного сертификата о прививке от COVID-19 может обернуться годом тюрьмы

Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса, за приобретение поддельного сертификата вакцинации от COVID-19 предусмотрена уголовная ответственность.

Такой сертификат регламентируется законом о подделке документов. В связи с этим приобретение, хранение, перевозка в целях использования или продажи, а также использование такого документа карается заключением на срок до года.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что возле метро «Девяткино» задержали торговку поддельными справками об отсутствии COVID-19.