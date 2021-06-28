Путин подписал закон о ежемесячных выплатах семьям погибших пожарных и таможенников

Владимир Путин подписал закон, устанавливающий ежемесячную выплату членам семей погибших на службе пожарных, работников таможни, уголовно-исполнительной системы и органов принудительного исполнения.

В соответствии с законом, ежемесячная компенсация является аналогом выплаты семьям погибших от травм, полученных при исполнении, сотрудников органов внутренних дел. На нее смогут претендовать родители и члены семьи.

Основанием для получения является гибель сотрудника от вреда здоровью, полученного во время выполнения обязанностей. Размер компенсации составит разницу между довольствием, которое получал покойный, и назначенной семье пенсией по потере кормильца.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что Путин подписал закон об ужесточении оборота гражданского оружия.