В Павловске иномарка, вылетев на встречку, спровоцировала массовое ДТП

В центре Павловска в понедельник, 28 июня произошло ДТП, в которое попало 7 машин. Крупная авария сковала город в пробках.
Об этом в понедельник, 28 июня сообщают в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.
По свидетельствам очевидцев, на Садовой улице у Привокзального сквера «Лэнд Ровер» вылетел на встречную полосу.
На место ДТП приезжали две кареты скорой помощи. Всего в происшествии пострадало 7 автомобилей. Точное число пострадавших водителей не уточняется.
ДТП спровоцировало длинные пробки в центре города.
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28.06.2021 57