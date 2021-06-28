Под Петербургом водитель насмерть сбил лося — видео

Автор: Анастасия Щербакова
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Очевидцы сообщают о ДТП недалеко от въезда в Юнтолово. Судя по кадрам, водитель, насмерть сбивший дикого зверя, с места происшествия скрылся.

Об этом в понедельник, 28 июня сообщают в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.

«На 3-ей Конной Лахте, недалеко от въезда в Юнтолово, в ДТП погиб лосяш.», — сообщает автор ролика.

Остальные обстоятельства происшествия выясняются.

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28.06.2021 128
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