Под Петербургом водитель насмерть сбил лося — видео

Очевидцы сообщают о ДТП недалеко от въезда в Юнтолово. Судя по кадрам, водитель, насмерть сбивший дикого зверя, с места происшествия скрылся.

Об этом в понедельник, 28 июня сообщают в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.

«На 3-ей Конной Лахте, недалеко от въезда в Юнтолово, в ДТП погиб лосяш.», — сообщает автор ролика.

Остальные обстоятельства происшествия выясняются.