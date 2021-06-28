На месте найденного воинского захоронения в посёлке Тельмана установят мемориал

Благодаря Тамаре Родионовне Овсянниковой, бывшей связистке, участвовавшей в боях на колпинском направлении в декабре 1942 года, в поселке Тельмана на месте найденных останков советских солдат установят мемориал.

Об этом в понедельник, 28 июня сообщает портал ЛенТВ24.

К президенту РФ Владимиру Путину обратилась Тамара Родионовна Овсянникова, бывшая связистка 952-го стрелкового полка 268-й стрелковой дивизии. Она участвовала в боях на колпинском направлении в декабре 1942 года.

Ветеран попросила федеральные власти создать на этом месте мемориал, чтобы увековечить подвиг советских солдат. Ответ не заставил себя долго ждать — по итогам выездного совещания, которое состоялось 26 июня, было решено изменить законодательную базу, создать в поселке Тельмана памятное место и запустить поисковую экспедицию:

«Мы эту зону выделим и сделаем там достопримечательное место. Сейчас мы с поисковиками определяем границы этого достопримечательного места…», — прокомментировал Владимир Цой, заместитель председателя правительства Ленобласти.

Ранее мы сообщали, что за семь дней поисковых работ в поселке имени Тельмана Тосненского района Ленобласти были найдены останки 50 солдат, павших в годы Великой Отечественной войны.