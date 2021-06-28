В России изменятся правила получения пенсий и соцвыплат

С 1 июля в стране изменится порядок получения пособий, пенсий и ежемесячных выплат из средств материнского капитала.

Об этом сообщал портал Известия в воскресенье, 27 июня.

Те, кто не хочет оформлять карту «Мир», смогут получать пособия наличными или на банковский счет, к которому не привязана банковская карта. При этом речь идет только о тех гражданах, которые получают выплаты на карты международных платежных систем, и не касается тех, кому они зачисляются на счет по вкладу (на сберкнижку), номинальный счет или доставляются почтой.

Перевод пенсий и пособий в платежную систему «Мир» должен был завершиться до 1 июля 2020 года, но его несколько раз переносили. Причиной этому стало пандемия коронавируса.