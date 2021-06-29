Водитель микроавтобуса погиб, столкнувшись с машиной дорожников на подъезде к Бабино

Автор: Гузель Галимова
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Смертельная авария произошла вчера днем, 28 июня, на 595 километре трассы М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленобласти. 

Volkswagen Crafter под управлением 36-летнего водителя столкнулся с КамАЗом — машиной дорожников. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

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