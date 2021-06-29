В вакансиях Петербурга появились требования о вакцинации и ковид-тестах 

За июнь около 100 петербургских работодателей включили в вакансии, опубликованные на hh.ru, требования о наличии вакцинации от Covid-19 или антител к вирусу.

Соискатели были более активны. Примерно в 1,5% размещенных на портал резюме имеются отметки про антитела, вакцинацию или коронавирус. Всего такие сведения присутствуют примерно в 2,1 тысячах резюме петербуржцев.

В пресс-службе объяснили “Невским новостям”, что для представителей ряда профессий, которые должны пройти обязательную вакцинацию, эти сведения могут стать дополнительным преимуществом для кандидата.

Напомним, с 1 сентября в Ленобласти будет запрещено работать ресторанам, организациям культуры, образования и услуг, где вакцинировано менее 80% сотрудников. Кроме того в регионе официально введены COVID-паспорта для бизнеса. Оформить его смогут те компании, которые захотят выйти из-под действующих в конкретной зоне Ленобласти ограничений.