Самый существенный рост показывают отрасли обработки древесины, полиграфии, производства текстильных изделий и напитков.

Петростат сообщил о росте промышленного производства в Ленинградской области. Первые 5 месяцев 2021 года показали в регионе рост промышленного производства на 6,3% по сравнению с 2020 годом. Об этом рассказали 47news.

Наибольший рост показывают отрасли обработки древесины (40,6%), полиграфии (39%), производства текстильных изделий (37,1%), напитков (36,7%) и производства лекарственных средств и материалов для медицины (18,8%).

Падение в производстве наблюдают следующие сферы Ленобласти: производство изделий из кожи (27,2%), химпроизводство (5,5%), производство готовых металлургических изделий (5,5%).