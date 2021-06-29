Видео: в Петербурге мужчина пролетел несколько метров после столкновения с легковушкой

В минувшие сутки в Санкт-Петербурге произошло ДТП, в котором сильно пострадал пешеход. Мужчина решил сэкономить время и перебежать дорогу в неположенном месте, однако там его «поджидала» синяя «Шкода».

Видео аварии разместили в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург во вторник, 29 июня. Как сообщает очевидец, заснявший момент столкновения, все произошло на улице Турку, у Яблоневого сада.

Как видно по кадрам, мужчина выбрал крайне не безопасное место для пересечения дороги — без зебры и светофора. Как итог, водитель легковушки не успела среагировать не внезапно выбежавшего на дорогу мужчину — места для маневра совсем не было.

От столкновения мужчину сперва подкинуло вверх, а после откинуло на несколько метров. Судя по кадрам, он мог получить серьезные травмы.