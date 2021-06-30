Синоптики предупредили россиян об аномальной жаре в нескольких регионах

Гидрометцентр спрогнозировал новую волну аномальной жары в регионах.

На прошлой неделе рекордными температурами отметились Москва и Санкт-Петербург, причем в столице зной закончился «суперливнем»: шторм затопил город и повалил десятки деревьев, а также башенный кран. Синоптики предупредили, что температуры выше +30°С в ближайшие дни установятся еще в ряде регионов.

— Наиболее теплые регионы, где по-настоящему проблемы с жарой, — это Архангельская, Вологодская области, Республика Коми. Там температура выше нормы на 7-8 градусов в ближайшие дни — тепло до +28-32°С. В Южном федеральном округе температура выше нормы на 7 градусов почти везде. В Краснодарском крае прогнозируется до +30-35°С, — заявил синоптик Роман Вильфанд.

Вместе с тем, на Дальнем Востоке ожидаются температуры до +37°С, что выше нормы на 10 градусов. К такой же жаре стоит готовиться жителям Урала, особенно южных районов, а также Приволжья. При этом в Москве температура вернулась к адекватным значениям — синоптики прогнозируют потепление не выше +26°С.