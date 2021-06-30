На подъезде к Тосно автомобиль насмерть сбил человека на “зебре”

Смертельный наезд на пешехода произошел вчера днем, 29 июня, на подъезде к Тосно в Ленобласти.
По предварительным данным, Skoda Fabia сбил человека, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От удара тот скончался на месте происшествия.
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29.06.2021 161
На вид погибшему около 60 лет. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.