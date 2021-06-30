Прямая линия с Путиным оказалась под атакой хакеров

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Мощные DDoS-атаки привели к ухудшению качества связи с некоторыми гражданами.

«Прямая линия» с Владимиром Путиным оказалась под угрозой хакеров, сообщает rg.ru. Ведущая Екатерина Березовская сообщила о мощных DDOS-атаках на цифровые системы трансляции.

Хакерские атаки привели к ухудшению качества связи с некоторыми гражданами, однако специалисты по безопасности работают над восстановлением работоспособности системы.

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