Мощные DDoS-атаки привели к ухудшению качества связи с некоторыми гражданами.

«Прямая линия» с Владимиром Путиным оказалась под угрозой хакеров, сообщает rg.ru. Ведущая Екатерина Березовская сообщила о мощных DDOS-атаках на цифровые системы трансляции.

Хакерские атаки привели к ухудшению качества связи с некоторыми гражданами, однако специалисты по безопасности работают над восстановлением работоспособности системы.