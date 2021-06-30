Пять передвижных ФАПов и мобильная поликлиника поступили в Кингиссепский район

Машины закуплены в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (нацпроект «Здравоохранение»)

Передвижной лечебно-диагностический комплекс, используемый для вакцинации от COVID-19, уже в работе, вопросы по вакцинации организованных коллективов можно задать по номеру 8 (81375) 6-50-37.

Пять передвижных ФАПов поступили в ГБУЗ ЛО «Кингисеппская МБ». Два из них — флюорографический и маммографический работают по ежемесячному графику в ежедневном режиме. Для прохождения исследований необходимо обратиться к медицинскому сотруднику.

Напомним, что на сегодняшний день вакцинация проводится в 105 прививочных пунктах во всех районах Ленобласти, из них 49 – мобильные бригады. Процедура полностью бесплатна и добровольна. При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Список прививочных пунктов с адресами по ссылке.