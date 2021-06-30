Видео: в Приморске в уличной яме плещутся маленькие утята

В сети разметили видео, как четыре крошечных крохалей резвятся прямо в луже на одной из улиц города Приморска.

Забавным видео поделились в группе Интересный Приморск в среду, 30 июня. Четырех юнцов важного вида заметили в яме с водой на улице Лебедева, 2. Как сообщили очевидцы, мамы-утки рядом с птенцами не было.

Быстро приняв водные процедуры, утята дружно отправились дальше по своим неотложным делам.