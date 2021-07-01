В Санкт-Петербурге без вести пропал 43-летний мужчина

О его местонахождении нет никакой информации с 18 июня.

Ростом пропавший 165 см, нормального телосложения, глаза голубые, волосы светлые.

Ранее волонтеры ПСО «Лиза Алерт» подвели итоги прошедшего месяца. Всего в мае поступило 275 сообщений о пропавших людях – почти на 100 заявок больше, чем за аналогичных период прошлого года.