В Санкт-Петербурге без вести пропал 43-летний мужчина

О его местонахождении нет никакой информации с 18 июня.
Ростом пропавший 165 см, нормального телосложения, глаза голубые, волосы светлые.
Ранее волонтеры ПСО «Лиза Алерт» подвели итоги прошедшего месяца. Всего в мае поступило 275 сообщений о пропавших людях – почти на 100 заявок больше, чем за аналогичных период прошлого года.
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29.06.2021 204