В Санкт-Петербурге мужчина самоотверженно накрыл своего пса от соседского стаффа, но его самого покусали — видео

На хозяина бойцовской собаки не один год писали заявления, но все бестолку.

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По информации сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, утром 29 июня во дворе дома 13 на Комсомола бойцовская собака напала на другого пса. Чтобы спаси своего друга, хозяин лег на раненую собаку, но стафф переключился на мужчину и покусал его за голову.

В телеграм-канале Mash на Мойке сообщили, что у мужчины растерзанны руки и искусана голова, а его псу ещё хуже. Серьёзно пострадала лапа, содран скальп — пришлось срочно оперировать. Ветеринары говорят, жить будет, но требуется долгое лечение.

— За много лет на хозяина стаффа писалось очень много заявлений, но собаки так и гуляют без намордников и без поводков, написал автор поста.

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В настоящее время жители дворов намерены писать коллективное заявление в полицию, чтобы наконец наказать владельца опасного зверя.