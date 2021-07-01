2 июля местами по Ленобласти пройдут кратковременные дожди

В пятницу, 2 июля, в Ленобласти ожидается переменная облачность.
Согласно сообщениям синоптиков, местами пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха ночью +12…+17°C, местами до +9°C, днем +21…+26°C.
Ветер северо-восточный ночью слабый, днем умеренный. Атмосферное давление будет ночью слабо повышаться, днем мало меняться.
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01.07.2021 83