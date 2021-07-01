Сергей Перминов отметил высокий уровень работы ленинградского отделения «Единой России»

Сегодня, 1 июля, в Гатчине проходит XXX Конференция Ленинградского областного регионального отделения «Единой России». Ее участников поприветствовал заместитель секретаря Генсовета партии, сенатор России от региона Сергей Перминов.

Он отметил высокий уровень работы отделения и поблагодарил за непростую работу по организации предварительного голосования в период пандемии.

«У вас все получилось, и как всегда Ленинградская организация доказала свой высокий статус сплоченной команды, команды 47, команды победителей», – отметил Перминов.

На конференции будут утверждены списки кандидатов на выборы в Законодательное собрание региона.