Сейчас инженеры монтируют коммуникации внутри здания: вентиляция готова на 70%, трубы и батареи отопления на 60%, электрические системы на 50%, и слаботочные системы на 20%.

В Кудрово активно идет строительство нового детского сада на 190 мест. О ходе строительства рассказала Дирекция КРТ Ленинградской области.

Сейчас инженеры монтируют коммуникации внутри здания: вентиляция готова на 70%, трубы и батареи отопления на 60%, электрические системы на 50%, и слаботочные системы на 20%.

Там, где провода и трубы уже протянуты, перегородки покрывают штукатуркой – эти работы сделаны на 10%. Также рабочие возводят крышу здания.