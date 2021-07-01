Правительство Ленобласти обновит офисную канцелярию на 1,4 млн рублей

Автор: Анастасия Щербакова
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Правительство Ленинградской области и администрация Гатчинского района в сумме приобретут канцтоваров на 3,2 млн рублей. 

Как сообщается на сайте госзакупок, в четверг, 1 июля был объявлен онлайн-аукцион на поставку офисной бумаги для администрации Ленинградской области. Начальная цена контракта составит 1 миллион 400 тысяч рублей. Средства выделят из бюджета региона.

Также на портале появилась информация о том, что администрация Гатчинского района тоже собирается приобрести канцелярские товары. Электронный аукцион на поставку календарей, поздравительных открыток и прочих принадлежностей также начался в первый день июля. В этот раз сумма контакта составила 1 миллион 800 тысяч рублей.

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28.06.2021 177
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