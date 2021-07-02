Неизвестный повредил отрядный автомобиль «Лиза Алерт», после чего скрылся

Автор: Александр Селиванов
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Волонтеры взывают к совести скрывшегося водителя.

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Источник: vk.com/spb_today

По информации сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, во дворе дома №3 на Рыбацком проспекте в Санкт-Петербурге, неизвестный водитель сильно повредил отрядный внедорожник волонтеров «Лиза Алерт».

— Спасибо, что не всмятку. Жаль, что сбежал и лишил нас возможности решить вопрос с ремонтом цивилизованным путём, — пишут волонтеры поискового движения.

Если вы располагаете хоть какой-то информацией об инциденте, то звоните по номеру — 8 (800) 700-54-52.

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25.05.2021 1178
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