Больше половины россиян выступили против введения нового локдауна

Больше половины российских граждан (51%) выступают против введения нового локдауна, так как они считают, что это окончательно «убьет» экономику государства и еще сильнее снизит доходы населения.

Также 28% респондентов полагают, что для нового локдауна в их регионе нет никаких медицинских оснований. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка «Открытие».

Отмечается, что каждый пятый россиянин считает данные меры единственным способом остановить рост числа заражений коронавирусной инфекцией в стране.

В ходе исследования 25-30 июня было опрошено 1000 россиян по репрезентативной выборке в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» ответил на вопрос, будет ли введен в стране локдаун из-за распространения коронавирусной инфекции.

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До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что те или иные решения по борьбе с увеличением заболеваемости новым COVID-19 регионы должны принимать самостоятельно.