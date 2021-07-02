В Екатеринбурге суд изъял единственное жилье у обанкротившегося гражданина из-за долга перед кредиторами. Это первый подобный случай в судебной практике РФ, который может стать прецедентом для рассмотрения похожих дел. По каким причинам человек может лишится жилья, рассказывает ivbg.ru.

Из-за чего россияне могут лишится жилья?

Из-за долгов;

недействительных сделок;

при использовании помещения не по назначению;

аварийного состояния здания;

изъятие жилплощади для государственных и муниципальных нужд.

Лишение жилья из-за долгов

Самый распространенный случай, когда гражданин теряет жилье, это просрочка платежей по ипотеке. Около 10% ипотечных договоров могут быть расторгнуты, если человек просрочил платеж более чем на 90 дней и игнорирует назначенные отделом безопасности личные встречи, на которых обе стороны должны урегулировать дальнейший план действий.

Кроме того, лишиться жилья можно из-за долгов по ЖКХ и алиментам. В случае, когда владелец квартиры является злостным неплательщиком и дело доходит до суда, то суд накладывает арест на жилплощадь и запрещает совершение любых сделок с недвижимостью. Если гражданин не погашает задолженность, квартира выставляется на торги, а вырученные деньги идут на погашение долгов.

Стоит отметить, что лишиться жилья при указанных раскладах можно только в том случае, если размер задолженности становится равен стоимости недвижимости. Если у человека это единственное жилье и он имеет долги по ЖКУ, то изъять квартиру запрещает Статья 446 Гражданского процессуального кодекса.

Недействительность сделок в результате незаконного приобретения жилья

Недвижимость могут изъять, если сделка купли-продажи будет признана недействительной. Такое возможно при нарушении правил законодательства при продажи квартиры. К примеру, продавец жилья имеет большие долги и недвижимость приобретается с существенной скидкой, а позже, в течение трех лет бывший владелец квартиры признается банкротом. Также сделку могут оспорить члены семьи и дети, чьи права были нарушены.

Лишение жилья из-за незаконной перепланировки или использования жилплощади в культовых целях

Несогласованная перепланировка помещений, факт которой установлен органами государственного жилищного надзора или муниципального жилищного контроля, не устраненная в назначенный срок, грозит изъятием жилплощади в судебном порядке и продажей квартиры с торгов.

В соответствии со статьей 293 Гражданского кодекса, при использовании жилья в культовых целях по решению суда недвижимость продается на торгах. Такое требование было внесено в 2016 году в рамках антитеррористических законов. Деньги с продажи идут на погашение судебных издержек, а оставшиеся возвращаются собственнику жилья.

Потеря жилья при признании дома аварийным

Согласно Жилищному кодексу РФ, жилое помещение может быть изъято у владельца, если дом признали аварийным. Взамен муниципальные власти предлагают собственникам денежную компенсацию или альтернативный вариант жилья по договору соцнайма.

Изъятие жилья для государственных и муниципальных нужд

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ, собственник может лишится жилплощади, если участок, на котором находится недвижимость понадобился для государственных или муниципальных нужд. В этом случае владельца уведомляют в письменной форме за год до изъятия жилья и выплачивают компенсацию.

Отметим, что с 1 апреля Банк России отменил свои рекомендации не изымать единственное жилье у должников. Кроме того, конституционный суд признал, что лишение единственного жилья при наличии долга более 200 тысяч рублей у гражданина, не является нарушением Конституции России.