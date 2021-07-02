Началось строительство пассажирского причала у музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда»

Причал планируется использовать для средних круизных и скоростных пассажирских судов.

«Строительство причала завершает формирование «ядра» пассажирской инфраструктуры внутреннего водного транспорта в Ленинградской области, работа над которым велась с 2017 года. В регионе построены пассажирские причалы и причальные комплексы в Старой Ладоге, Свирьстрое, Киришах, Дубровке, на островах Коневец и Ореховый, в бухте Владимирской», ― отметил председатель комитета Ленобласти по транспорту Михаил Присяжнюк.

Объект будет введен в эксплуатацию до 1 ноября 2021 года. Строительные работы ведутся в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы Ленинградской области».

Как уже писал ivbg.ru, благодаря сети причалов, Ленобласть создала уникальный туристический маршрут, повторяющий часть легендарного речного торгового пути Древней Руси «Из варяг в греки» от Старой Ладоги через Кириши к Грузино и далее в Великий Новгород.

Напомним, что в начале 2018 года губернатор Александр Дрозденко на инвестиционном форуме в Сочи подписал соглашение с компанией «Конт», согласно которому в течение пяти лет инвестор вложит один миллиард рублей в строительство новых причалов. Уже введен в эксплуатацию причал в Старой Ладоге, Свирьстрое Лодейнопольского района, Невской Дубровке, Киришах, у Невского Пятачка.