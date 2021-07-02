Обгоревшее тело нашли после пожара в Малом Карлино

Автор: Гузель Галимова
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Сообщение о пожаре поступило утром 2 июля — горело 20 квадратных метров квартиры в деревне Малое Карлино в Ломоносовском районе Ленобласти.

На месте происшествия работали восемь человек, задействовав две единицы техники. В полыхавшем помещении обнаружено сильно обгоревшее тело. 

Личность погибшего и обстоятельства случившегося устанавливаются.

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01.07.2021 235
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