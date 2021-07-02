Россиянам разрешили не подавать декларацию при продаже недорогой недвижимости

Документ представлен на официальном сайте правовой информации. Как уточняется, объекты недвижимости, о которых идет речь, должны отвечать ряду критериев.
Президент России Владимир Путин поставил подпись под законом, которым отменяется обязанность подавать налоговую декларацию (форма 3-НДФЛ) в процессе продажи недвижимости.
Речь идет о жилых домах, квартирах, а также комнатах, стоимость которых не превышает одного миллиона рублей в год.
Под новый закон также попадают гаражи и нежилые помещения, которые стоят не более 250 тысяч рублей.
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30.06.2021 131
Документ соответствующего содержания представлен на официальном сайте правовой информации.