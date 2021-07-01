Более 250 тысяч жителей Ленобласти привились от COVID-19

По данным на 1 июля, прививку от коронавируса сделали 252 373 жителя Ленобласти.

Полностью вакцинацию завершили 190 728 человек, это 75,6% от общего числа привитых в Ленобласти. С начала недели стабильно прививаются более 7 тысяч человек в день. Так, 30 июня было вакцинировано 7 618 человек.

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Тем временем в Ленобласть поступило еще 66 тысяч комплектов вакцины от COVID-19. А с 1 июля в Ленобласти вступили в силу новые коронавирусные ограничения. Некоторые изменения произошли в отношении плановой медпомощи и медосмотров, а также оформления ковидного паспорта.