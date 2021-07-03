На стройке в Мурино горели бытовки — фото

Огонь распространился на четыре строительные бытовки на площади 48 квадратных метров.
Сообщение о пожаре поступило 2 июля около 23.21. На месте работали 16 спасателей, задействовав 4 единицы техники. Пожар у дома №4 на Графской улице в Мурино Всеволожского района Ленобласти был ликвидирован к 00.22.
Источник: ДТП и ЧП | СПб, ВК
Предварительно, никто не пострадал. Проводится проверка.
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