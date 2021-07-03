Спасенный в Ладожском озере нерпенок учится ловить рыбу — видео

Фонд друзей балтийской нерпы показали, как Малюська со станции Ладожское озеро учится ловить рыбу.

Стоит отметить, что с этой задачей Малюська справляется довольно неплохо. Также в фонде добавили, что из-за жары нерпиков пока не переводят на улицу.

Зоозащитники просят жителей Ленобласти и Петербурга при обнаружении нерпы или тюленя срочно звонить по телефону горячей линии «Фонда друзей балтийской нерпы»: 8 (812) 699-23-99. Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно оказать помощь животному и не приближайтесь к нему.