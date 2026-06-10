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В России приняли законы о кратном повышении налоговых пошлин для мигрантов

За оформление российского гражданства иностранцы теперь будут платить 50 тысяч рублей.

Госдума приняла ряд законов, увеличивающих размер налоговых пошлин для иностранных граждан. Об этом 10 июня сообщил председатель парламента Вячеслав Володин.

Согласно изменениям в законодательстве, теперь при оформлении российского гражданства мигранты будут платить 50 тысяч рублей, вместо 4200. При получении разрешения на временное проживание будет взиматься 15000 рублей (ранее 1920 р.), а при оформлении вида на жительство — 30000 рублей (ранее 6000 р.)

Более того, в России подняли пошлину на выдачу разрешение на привлечение мигрантов на работу. Теперь сбор составляет 15000 рублей за каждого привлеченного иностранного специалиста.
 
"Накануне в первом чтении приняли законопроект, которым предлагается передать МВД часть полномочий Минтруда в вопросах регулирования трудовой миграции. Речь идёт об утверждении перечней профессий квалифицированных иностранных специалистов: имеющих право на получение вида на жительство в упрощённом порядке; трудоустраивающихся по профессии вне квот, установленных Минтрудом по заявкам регионов, — заявил Вячеслав Володин.

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Фото на миниатюре: magnific

Теги

Вячеслав Володин мигранты пошлины
Новости Социум

Скорая помощь спасла мужчину с давлением 250 на 120 и температурой 41,8 °C в Ленобласти

Бригада скорой помощи Сертоловской подстанции помогла пожилому мужчине с давлением 250 на 120 и температурой 41,8 °C в пансионате Ленинградской области.

К приезду медиков мужчина был мокрым от пота и находился в угнетенном состоянии. Бригада быстро распределила задачи. Врачи провели необходимую терапию и перевели пациента на ИВЛ.

Предварительно у пожилого мужчины диагностировали менингоэнцефалит. Его требовалось срочно доставить в специализированный стационар. Дополнительной сложностью стала эвакуация пациента со второго этажа по узкой лестнице.

Администратор пансионата нашел двух мужчин для помощи медикам. Медицинская сестра при этом несла на себе почти все оборудование бригады. Вскоре пациента доставили в больницу.

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Теги

скорая помощь Ленинградская область

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