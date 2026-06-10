За оформление российского гражданства иностранцы теперь будут платить 50 тысяч рублей.
Госдума приняла ряд законов, увеличивающих размер налоговых пошлин для иностранных граждан. Об этом 10 июня сообщил председатель парламента Вячеслав Володин.
Согласно изменениям в законодательстве, теперь при оформлении российского гражданства мигранты будут платить 50 тысяч рублей, вместо 4200. При получении разрешения на временное проживание будет взиматься 15000 рублей (ранее 1920 р.), а при оформлении вида на жительство — 30000 рублей (ранее 6000 р.)
Более того, в России подняли пошлину на выдачу разрешение на привлечение мигрантов на работу. Теперь сбор составляет 15000 рублей за каждого привлеченного иностранного специалиста.
"Накануне в первом чтении приняли законопроект, которым предлагается передать МВД часть полномочий Минтруда в вопросах регулирования трудовой миграции. Речь идёт об утверждении перечней профессий квалифицированных иностранных специалистов: имеющих право на получение вида на жительство в упрощённом порядке; трудоустраивающихся по профессии вне квот, установленных Минтрудом по заявкам регионов, — заявил Вячеслав Володин.
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