Видео: лидер «Ногу свело!» Макс Покровский обвинил Билана в срыве своего концерта в Петербурге

Солист «Ногу Свело!» Макс Покровский записал эмоциональное видеообращение к певцу Диме Билану. По его мнению, певец во время концерта нарушил коронавирусные меры, и это сказалось на группе.

Группа «Ногу свело!» должна была выступить в Петербурге вчера, 2 июля, сразу после концерта Билана. Но мероприятие отменили — якобы тот не соблюдал коронавирусные мер во время выступления. Разгневанный Покровский записал обращение к певцу и опубликовал в своем Instagram.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге отменили концерт в честь Дня ВМФ. Выделенные на концерт деньги будут перенаправлены на поддержку НКО в сфере культуры.