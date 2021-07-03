Владимир Журавлев прокомментировал решение ЦИК о трехдневном голосовании

Центризбирком установил новый порядок трехдневного голосования на выборах в Госдуму.

“Принятие Центризбиркомом России Положения о порядке трехдневного голосования на выборах в Госдуму снимает вопросы о необходимости и открытости такого голосования. Порядок настолько понятен и логичен, выверен с экспертами и политиками, что любому ясно: здесь все в порядке, можно не сомневаться”, — прокомментировал член Общественной палаты России, зампред Общественной палаты Ленобласти Владимир Журавлев.

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Он добавил, что теперь участникам выборов надо просто использовать возможности для контроля, определенные избирательным законодательством. А общественные палаты и так “буквально заряжены” на повсеместное общественное наблюдение за голосованием.