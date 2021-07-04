211 новых случаев: в Ленобласти продолжает расти число заболевших COVID-19 

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 211 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 4 июля.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+6), Бирючово (+1), Падихино (+1).

Волосовский район: Волосово (+1), п. Каложицы (+1), Хотыницы (+1), Большая Вруда (+1), Село (+1).

Волховский район: Волхов (+1), Сясьстрой (+4), Новая Ладога (+4).

Всеволожский район: Мурино (+2), Всеволожск (+11), Кудрово (+5), Янино-1 (+4), Разметелево (+1), пос. Щеглово (+3), Сертолово (+3), Старая (+4), Романовка (+1), Свердлова (+3), СНТ «Баррикада» (+1), Павлово (+2), Аро (+1), Рахья (+3), Колтуши (+1), Токкари (+1), Плинтовка (+1), Лесколово (+1).

Выборгский район: Выборг (+1), Рощино (+5), Светогорск (+4), Ленинское (+2), Красная Долина (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+10), Большие Тайцы (+1), Кобралово (+1), Войсковицы (+1), Вырица (+2), Малое Верево (+1), Коммунар (+2), Белогорка (+1), Шпаньково (+1), Дружная Горка (+1), Семрино (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+6), Котельский (+1), Слободка (+1), Вистино (+1), Алексеевка (+1), Ивангород (+2).

Киришский район: Глажево (+1), Кириши (+9).

Кировский район: Кировск (+2) , Отрадное (+1), Приладожский (+2), Павлово (+1), Мга (+2) .

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+2), Янега (+1).

Ломоносовский район: Новоселье (+1), Нижняя Колония (+1), Трансмаш (+1), Лебяжье (+1), Дубки (+1), Мухоловка (+1), Копорье (+1).

Новоселье Лужский район: Луга (+2), Ям-Тесово (+1), Толмачёво (+1), Жельцы (+1), Дзержинского (+2), Естомичи (+1).

Подпорожский район: Никольский (+1), Подпорожье (+4), Важины (+1).

Никольский Приозерский район: Приозерск (+1), Громово (+2), Кузнечное (+1) , Торфяное (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+8).

Тихвинский район: Тихвин (+18), Бор (+1).

Тосненский район: Тосно (+2), Тельмана (+4), Никольское (+4), Ульяновка (+2), Федоровское (+1), Форносово (+3), Сельцо (+1), Любань (+2), Аннолово (+1).