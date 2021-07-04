Шестеро взрослых и маленький ребенок застряли в лодке на реке Волхов

Минувшим днем на реке Волхов около деревни Иссад компания людей отправилась в прогулке на катере, у которого позже заглох мотор. Вызволять шестерых взрослых и полуторагодовалого ребенка отправились спасатели города Новая Ладога.

Об этом в воскресенье, 4 июля сообщили в группе Аварийно-спасательная служба ЛО.

Инцидент на реке произошел в субботу, 3 июля. Компания из трех мужчин и трех женщин вместе с ребенком возрастом 1,5 года отправилась в речную прогулку, как выяснилось в итоге, на неисправном катере.

На помощь застрявшим среди речной глади прибыли спасатели из отряда Новой Ладоги. Эвакуация людей на берег прошло успешно.