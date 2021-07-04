Заведующий бюро погоды Российского государственного гидрометеорологического университета Юрий Куткевич рассказал, какую погоду ждать на следующей неделе.

Издание «Невские новости» обсудили не следующей неделе с заведующим бюро погоды Российского государственного гидрометеорологического университета Юрием Куткевичем.

Ленобласть в следующем месяце ожидает новый виток жары — всему виной особый антициклон, который медленно смещается с северных областей России через центральную область и захватывает западные области России.

В течение недели антициклон принесет в Ленобласть повышение температуры на 8–10 градусов. Только к концу недели возможны дожди с грозами. Ветер юго-восточный и юго-западный. Температура ночью — от 17 до 20 градусов, днем от 27 до 32 градусов.