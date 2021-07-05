«Поезд Победы» возвращается в Ленобласть

Автор: Анастасия Щербакова
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"Поезд Победы" прибыл в Петербург - фото Санкт-Петербург, поезд Победы, музей

В Гатчине поезд можно будет посетить с 13 по 15 июля, в Кингисеппе с 16 по 18 июля, в Волхове — с 19 по 21 июля, в Тихвине — с 22 по 24 июля. 

В Ленинградской области снова можно будет посетить «Поезд Победы». В Гатчине экспозицию можно будет посетить с 13 по 15 июля, в Кингисеппе с 16 по 18 июля, в Волхове — с 19 по 21 июля, в Тихвине — с 22 по 24 июля.

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24.01.2021 1116

«Поезд Победы» вернули благодаря обращению Александра Дрозденко к Владимиру Путину. Многие ленинградцы хотели снова посетить легендарную экспозицию о Великой Отечественной войне.

Напомним, что «Поезд Победы» состоит из 8 вагонов, каждый из которых представляет отдельный музей: окоп, жизнь блокадного Ленинграда, санитарная часть, где врачи оперировали раненых, сцена допроса военнопленного, копия товарного вагона, в котором немцы везли военнопленных в концлагеря и сам концлагерь.

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